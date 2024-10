Großbrände im fokus Feuerwehr in Gommern: Im Kampf gegen den Wassermangel

Erst kürzlich verhinderten die Feuerwehren in Gommern bei einem Großbrand die Katastrophe. Doch in einigen Orten machte die Wasserversorgung in Ernstfällen zuletzt Sorge. Das ändert sich jetzt.