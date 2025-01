Gommern - „Wer öffentlich sagt, dass der Massenmörder Adolf Hitler ein sozialistisch-kommunistischer Typ war, der hat für mich in der politischen Landschaft nichts verloren“, rief Gommern Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) am Freitagabend den Gästen des Gommeraner Neujahrsempfangs zu. Für diesen Seitenhieb gegen AfD-Bundeskanzlerkandidatin Alice Weidel, die diese Behauptung in einem Talk mit Tech-Milliardär Elon Musk aufstellte, erntete Jens Hünerbein großen Applaus.

Kurz danach endete seine Rede, die mit 3472 Wörtern um 240 Wörter länger war als die des vergangenen Jahres. Dafür entschuldigte er sich augenzwinkernd.

In seiner Rede blickte er auf das Jahr 2024 zurück, schaute auf 2025 voraus. Er skizzierte die Aufgaben und Projekte, die in diesem Jahr auf Gommern und seine Einwohner zukommen und ging auf die prekäre Finanzsituation Gommerns ein.

Keine Mehrheiten für höhere Steuern oder Kitabeiträge

„Jedes Jahr überlegen wir uns Maßnahmen, wie wir unseren kommunalen Haushalt ausgleichen können. Mittlerweile gehen uns die Ideen aus“, gestand Hünerbein ein. Und: „Für die harten Kracher wie Steuern, Kitabeiträge, Senkung der Ausgaben im freiwilligen Bereich, gibt es kaum politische Mehrheiten. Daher bleibt die Aufforderung gegenüber dem Land, den Kreisen, Städten und Gemeinden ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen, um eine gemeindliche Entwicklung zu ermöglichen“, forderte er eine auskömmliche Finanzierung.

Auch der Landkreis, in persona vertreten durch Landrat Steffen Burchhardt, bekam sein „Fett weg“. „Es wäre zu überlegen, dass uns der Landkreis die Kreisumlage in Höhe von 4,6 Millionen Euro erlässt und wir davon die Kreisstraßen sanieren. Ich weiß, dass das nicht geht, aber überlegenswert wäre es mal“, so Hünerbein mit Augenzwinkern, aber ernstem Hintergrund. Gommern hatte schon im Vorfeld rechtliche Schritte gegen den Kreis in Erwägung gezogen, sollte die Kreisumlage zu hoch ausfallen.

Landrat Steffen Burchhardt blieb demgegenüber gelassen. Wieder einmal fand er bei seinen Grußworten den richtigen Ton – zumindest den Gommeranern gegenüber. Er lobte das hohe ehrenamtliche Engagement in der Einheitsgemeinde. Derartige Gemeinden gäbe es im Jerichower Land wenige. Er begrüßte es ausdrücklich, dass der Gommeraner Neujahrsempfang ein jedes Jahr dazu genutzt wird, dieses Engagement zu ehren.

Ehrenmedaille der Stadt vergeben

Danach drehte sich der Abend dann tatsächlich abseits der Politik um jene, die Gommern so lebenswert machen. Eine besondere Ehre wurde dabei Christel Döring zuteil. Ihr wurde die Ehrenmedaille der Stadt Gommern überreicht.

Christel Döring war von 1990 bis 2024 ununterbrochen Mitglied des Stadtrates – ein Ehrenamt. In seiner Laudatio hob Jens Hünerbein hervor, dass Christel Döring in den Nachwendewirren den Aufbau neuer Strukturen begleitet hat, sich dabei insbesondere immer für die sozialen Belange der Bürger einsetzte und auch die Bildung der Einheitsgemeinde begleitete. Sie war maßgeblich für die Errichtung einer Tagespflege für Demenzkranke und Initiatorin des Torstübchenvereins. Ebenso engagiert sie sich im Heimatverein.

Die geehrten Ehrenamtler der Einheitsgemeinde

Ehrenmedaille: Christel Döring für jahrzehntelanges Engagement in der Lokalpolitik, Errichtung der Tagespflege für Demenzkranke, Gründung des Torstübchenvereins

Engagementpreis: Medizinhistorische Sammlung Gommern-Vogelsang für die Bewahrung der medizingeschichtlichen Entwicklung

Ehrenurkunden:

Andreas Steinz, Dornburg – 30 Jahre im Ortschaftsrat, 10 Jahre Bürgermeister

Patricia Grassing, Vehlitz – Ortschaftsrätin, Feuerwehrmitglied, Krippenspieldarstellerin, Vorstadt Ortsverein

Rüdiger Ehlert, Menz – jahrzehntelanges Engagement im Dorf, das „Schweizer Messer“ in Menz

Sönke Achilles, Ladeburg – unermüdlicher Einsatz im Dorf, Engagement in mehreren Vereinen

Rosi Böttcher, Leitzkau – Gründung des Kreativhauses

Lothar Böttcher, Leitzkau – Engagement beim Tischtennis

Anita Steffen, Leitzkau – großer Einsatz bei der Jugendfeuerwehr und bei der Sport-Aerobic-Gruppe

Olaf Lehmann, Lübs – Engagement für den Fußball und im Heimatverein

Martina John, Prödel – seit 2007 Wahlhelferin, seit zehn Jahren Wahlleiterin

Petra Gwosdz, Prödel – Herz und Gesicht der Theatergruppe „Das Bühnchen“

Gerd Eisenhardt & Alfred Schwarz, Nedlitz – unermüdlicher Einsatz für die Verschönerung des Friedhofs

Silvia Horst, Nedlitz – selbstlose Akteurin im Hintergrund vieler Feste und Veranstaltungen

Andreas Kauert, Karith/Pöthen – 34 Jahre Mitglied im Ortschaftsrat, großes Engagement bei Veranstaltungen

Andreas Friedrich, Lübs – seit Kindheit Mitglied der Feuerwehr, Ortswehrleiter seit 2019, Vorstand Heimatverein

Hannelore Niemann, Gommern – seit 1967 Mitglied im Gemischten Chor Gommern, seit 2012 Vorsitzende tsc