Ein Unwetter hat am Donnerstag, 26. Juni 2025, in Burg einigen Schaden in der Innenstadt angerichtet. Betroffen waren eine prominente Baustelle sowie ein Wohnhaus.

Am Donnerstag war nach dem Starkregen in Burg die Baustelle in der Holzstraße voll Wasser gelaufen.

Burg. - Weite Teile vom Jerichower Land sind vom Unwetter betroffen gewesen, zu dem es am Donnerstag, 26. Juni 2025, gekommen ist. In Burg musste die Feuerwehr ausrücken.

Oft gelesen: Schlechte Nachrichten für Autofahrer - auf der A2 bei Burg sind Bauarbeiten nötig.

Starkregen und starke Böen führten gegen 17.30 Uhr zu einem Einsatz in der Holzstraße. Hier war eine Baustelle voll Wasser gelaufen. Handlungsbedarf für die Einsatzkräfte habe nicht mehr bestanden, „da der Regen stark nachgelassen hatte und das Wasser selbstständig und zügig zurückgegangen war“, wie es von der Feuerwehr vermeldet.

Aufgrund des Unwetters musste die Burger Feuerwehr am Donnerstag zweimal ausrücken. Feuerwehr Burg

Die bekam kurz nach 22 Uhr mehr zu tun. Dieses Mal an der Zerbster Straße. „Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus“, so die Meldung. Aufgrund eines technischen Defekts soll in dem Haus viel Wasser ausgetreten sein, eine Wohnung sei dadurch stark beschädigt worden, heißt es. Aufgrund der Bauweise des Gebäudes sind unter Auflagen zwei Wohnungen abgesperrt worden.