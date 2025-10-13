Ein großer Wasserschaden im Keller der Burger Knäckebrotfabrik hat am Sonntag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Großer Wasserschaden bei Burger Knäcke - Produktion betroffen: Warum die Feuerwehr vor Ort „erschrocken“ war

Die Feuerwehr Burg musste am frühen Sonntagmorgen zu einem Einsatz im Werk der Burger Knäcke ausrücken.

Burg. - Die Burger Knäcke ist das Traditionsunternehmen in der Stadt. Für viele Bürger, egal ob im Jerichower Land beheimatet oder nicht, ist die Traditionsfirma das erste, was ihnen in den Sinn kommt, wenn von Burg die Rede ist. Am Sonntag aber ging es im Werk weniger um gewohnte Abläufe, vielmehr musste eine größere Katastrophe verhindert werden.