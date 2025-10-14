Der Sturzbach sorgt seit Jahren für Überschwemmungen in Hasserode – jetzt greift die Wernigerode Stadt tief in die Tasche für eine neue Verrohrung zum Hochwasserschutz. Doch warum fehlen plötzlich fast 700.000 Euro?

Hochwassergefahr in Wernigerode: Warum der Sturzbach zur Kostenfalle für Harz-Stadt wird

Die Frankenfeldstraße zwischen dem Bahnübergang der Harzer Schmalspurbahnen und Friedrichstraße in Wernigerode ist Baustelle.

Wernigerode. - Der Sturzbach gilt als eines der Flut-Risikogewässer in Wernigerode. Vor allem der Bereich Frankenfeldstraße ab dem Zusammenfluss mit dem Nesseltalbach „sorgte aufgrund der desolaten und zu kleinen Verrohrung wiederholt für Überschwemmungen“, heißt es von der Stadt. Dieser kommt die Baustelle für mehr Sicherheit in Hasserode nun deutlich teurer zu stehen als geplant.