In der Stadtratssitzung am Montag, 13. Oktober, informiert Oberbürgermeister Bastian Sieler, wie es um das städtische Gewässer steht und was für dessen Zustand getan wird.

Von Mike Kahnert 14.10.2025, 14:45
Ein Tuxor-Mähboot wurde eingesetzt, um den Stadtsee in Stendal zu entkrauten. Das Gewässer enthält zu viele Nährstoffe, was es Fischen schwierig macht, dort zu überleben.
Ein Tuxor-Mähboot wurde eingesetzt, um den Stadtsee in Stendal zu entkrauten. Das Gewässer enthält zu viele Nährstoffe, was es Fischen schwierig macht, dort zu überleben. Foto: Gerd Draschowski

Stendal. - Bastian Sieler (parteilos), Oberbürgermeister der Stadt Stendal, hat sich in der Stadtratssitzung am Montag, 13. Oktober, zum Stadtsee geäußert. Wie er seinen Zustand bewertet und welche Strategie die Stadt für die Pflege des Gewässers vorsieht.