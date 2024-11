Die Stadt Burg bereitet den ersten Spatenstich für das Feuerwehr-Gerätehaus am Conrad-Tack-Ring für 2025 vor. Der grundhafte Ausbau der Neuendorfer Straße wird in Kürze beendet, weitere Arbeiten folgen.

Burg. - Die Zeiten der unbefestigten Holperpiste sind für die Neuendorfer Straße in Burg endgültig vorbei. Das betrifft zumindest den 830 Meter langen Teil zwischen dem Abzweig Kita „Regenbogen“ und dem Verlauf in Richtung Conrad-Tack-Ring. Der Abschnitt wurde in den vergangenen Monaten grundhaft erneuert und gepflastert. In der Erde liegen außerdem neue Leitungen. Vermutlich noch in diesem Monat sollen die Arbeiten beendet werden, sagt Bürgermeister Philipp Stark (parteilos). Dazu gehören auch moderne, zeitgemäße Lampen.