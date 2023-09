Burg - Eine Dachbegrünung gilt als gute Lösung gegen Starkregen, der immer häufiger auftritt: Wie ein Schwamm hält die Begrünung Wasser zurück und sorgt für eine klimafreundliche Verdunstung. Darauf zielt ein Förderprogramm ab, das die Stadtverwaltung von Burg (Jerichower Land) auflegen möchte und das derzeit die Runde durch die Ausschüsse vom Stadtrat macht. Für Hausbesitzer soll es Geld geben.

Lesen Sie zum Artikel auch den dazugehörigen Kommentar: Währung für Motivation

In den Hochsommertagen sind schattige Plätze gefragt. Nicht nur als Sonnenschutz übernehmen Bäume eine kühlende Funktion. Sie lassen Wasser verdunsten, der Luft wird dabei Wärme entzogen und das Stadtklima beeinflusst. Diesen Effekt hat auch eine Dachbegrünung.

Mit wenig viele erreichen

Insgesamt 50.000 Euro (jeweils ein Drittel von Bund, Land und Stadt) sollen dabei ausgeschüttet werden, wie es von Vertretern der Verwaltung nun beim Umweltausschuss hieß. Mit der Förderung soll ein Anstoß gegeben werden, „sich mit diesem Thema auseinander zu setzen“. Man beobachte mit Sorge, dass bei Bauprojekten die Begrünung tendenziell zu kurz komme. Beispiele dafür lassen sich in einigen Eigenheimgebieten finden.

Ein Beispiel für eine Dachbegrünung - umgesetzt im Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Adlershof in Berlin. Britta Pedersen/dpa

Die Krux: Maximal 8.000 Euro werden pro Antrag ausgegeben. Angesichts der Kosten, die für eine Dach- oder Fassadenbegrünung und -entsiegelung aufgerufen werden, mag das die monetäre Entlastung etwas relativieren, die in Aussicht gestellt wird. Man wolle mit den wenigen Mitteln – der Haushalt der Stadt ist klamm und nach wie vor noch nicht bestätigt – viele erreichen, heißt es. Und zwar Privatpersonen mit Haus und Grund. In Magdeburg ist eine Pflicht zur Begrünung diskutiert worden.

Hier finden Sie nützliche Tipps für eine Dachbegrünung.

Der Denkanstoß steht also klar im Vordergrund. Interessant: Um das Förderprogramm kommt die Stadt nicht herum, wenn man so will. Will sie weiterhin finanzielle Unterstützung über die Städtebauförderung erhalten, muss sie Klimaschutzmaßnahmen treffen. Das Förderprogramm sei dabei verpflichtend.