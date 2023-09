Burg - Da echauffierte sich nun ein Mitglied vom Umweltausschuss darüber, dass man doch niemandem vorschreiben könne, Dächer zu begrünen. Und überhaupt, dass sei doch Privatsache. Das ist es selbstverständlich auch. Nur benötigen Privatpersonen auch mal einen kleinen Schubs, damit sie überlegen, ob ein grünerer Anstrich dem eigenen Haus und Grund nicht auch gut stehen und etwas fürs allgemeine Stadtklima tun würde.

Als Währung für Motivation gelten nun mal Euros. Und genau bei diesem Punkt steckt die Stadtverwaltung in der Klemme: Viel an Motivations-Euro kann sie nicht auffahren, in der Kasse ist permanent Monatsende. Aber, und das wissen all jene mit einem Haus nur zu gut: In diesen Zeiten ist jeder Taler hilfreich. Beim Ausschuss-Mitglied ist dann noch der Groschen gerutscht: Ja, das Förderprogramm ist gut.