Nach 15 Monaten Bauzeit beendet die Gemeinde Möser die Sanierung der Sporthalle und gibt zudem dem ehrenamtlichen Sport wieder die Möglichkeit, sich im Ort zu entfalten.

Grundschule Möser hat wieder eine Sporthalle: Warum die Kosten explodiert sind

Wer ist sportlicher? Mehrere Gemeinderäte von Möser messen sich hier mit den Schülern in einem Wettbewerb.

Möser. - Nach mehr als einem Jahr Bauzeit hat die Gemeinde Möser die sanierte Sporthalle neben der Grundschule wieder offiziell in Betrieb genommen. 15 Monate wurden es am Ende, sagte Bürgermeister Marko Simon (SPD). Die veranschlagten Kosten konnte die Kommune nicht einhalten.