Teure Sanierung in Möser Nach langer Bauzeit und Verzögerungen: Wann die Sporthalle in Möser endlich wieder öffnet

Die Sporthalle an der Grundschule in Möser ist Dauer-Thema in der Gartenstadt. Die Kosten steigen und die Eröffnung verzögerte sich. Jetzt steht Termin fest.

Von Thomas Höfs 20.08.2025, 07:05
Baustelle der Sporthalle an der Grundschule Möser.
Baustelle der Sporthalle an der Grundschule Möser. Foto: Thomas Höfs

Möser. - Die Sanierung der Sporthalle neben der Grundschule befindet sich auf der Zielgeraden. Das sagte Bürgermeister Marko Simon (SPD) in der vergangenen Woche. Doch aus der geplanten Wiedereröffnung im September werde nichts, kündigte er an.