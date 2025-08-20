Die Sporthalle an der Grundschule in Möser ist Dauer-Thema in der Gartenstadt. Die Kosten steigen und die Eröffnung verzögerte sich. Jetzt steht Termin fest.

Nach langer Bauzeit und Verzögerungen: Wann die Sporthalle in Möser endlich wieder öffnet

Möser. - Die Sanierung der Sporthalle neben der Grundschule befindet sich auf der Zielgeraden. Das sagte Bürgermeister Marko Simon (SPD) in der vergangenen Woche. Doch aus der geplanten Wiedereröffnung im September werde nichts, kündigte er an.