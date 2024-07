Neuigkeiten für Immobilien-besitzer Grundsteuer 2024: Ist Anhebung der Hebesätze in Gommern unvermeidbar?

Die Grundsteuer-Reform ist ein emotionales Thema. Denn es geht ans Geld der Immobilienbesitzer. So geht es in der Debatte um mögliche Steuererhöhungen jetzt in Gommern weiter.