Gurkenkönigin und Bürgermeister im Gespräch mit Marktbesuchern

Gommern - An der Dreibogenbrücke eine Bank zum Verweilen aufzustellen. Mit dem Vorschlag sprach Marita Dressel aus Menz vielen Radfahrern, die regelmäßig Touren rund um Gommern unternehmen, aus dem Herzen. Bürgermeister Jens Hünerbein (parteilos) beließ es nicht bei dem Hinweis, dass die Dreibogenbrücke direkt am Umflutkanal eigentlich nicht in den Zuständigkeitsbereich der Stadt falle, sondern sagte zu, sich deswegen mit dem LHW (Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft) in Verbindung zu setzen. Er war optimistisch, dass sich eine Lösung finden lasse.