Gommern - Prächtige Ballkleider in kräftigen Farben – ein absoluter Hingucker auf der Bühne und auf dem Platz. Gurkenkönigin Caterina I. ist in ihrer Amtszeit viel herumgekommen und hat viele Bekanntschaften gemacht. Das hat man am Sonntag auf dem Gurkenmarkt auch eindrucksvoll sehen können. Gleich zum Auftakt versammelte sich hoheitliches Volk – von Caterina eingeladen – auf der Bühne und eröffnete damit eindrucksvoll das Markttreiben.