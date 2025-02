hausarzt.suche kein problem Ärztemangel? Von wegen! Warum Loburger in dieser Praxis sogar die Qual der Wahl haben

In Zeiten von Praxissterben im ländlichen Raum stehen Dr. Kirke von Wulffen in ihrer Praxis in Loburg gleich zwei junge Ärzte zur Seite. Werden sie die Praxis auch übernehmen? Und haben jetzt neue Patienten wieder eine Chance?