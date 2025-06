Sie leisten eine Arbeit, die wenig gesehen wird. Wenn sie aber zum großen Flohmarkt einladen, stehen sie im Rampenlicht: die Mitglieder der Harzer Ostafrikahilfe. In Ilsenburgs Fürst-Stolberg-Hütte wird am 21. und 22. Juni so einiges geboten. Nicht nur an den Ständen.

Halberstadt/Ilsenburg. - Uwe Göhler ist einer, der sich für andere Menschen engagiert. Der Halberstädter leitet eine Begegnungsgruppe des Blauen Kreuzes - und hilft Menschen im Osten Afrikas. Ohne viel Aufhebens, so wie die anderen Mitstreiter des Ostafrika-Projektes e.V. mit Sitz in Elbingerode. Sie alle sind gerade dabei, einen besonderen Flohmarkt auf die Beine zu stellen.

Es ist der zehnte, den die Akteure in der Fürst-Stolberg-Hütte in der Eduard-Schott-Straße in Ilsenburg veranstalten. Der Ort sei bewusst gewählt - so kann die zweitägige Veranstaltung bei jedem Wetter stattfinden, erläutert Uwe Göhler, der im Vereinsvorstand mitwirkt.

Am 21. und 22. Juni wird jeweils ab 10 Uhr viel geboten, um Geld zu sammeln zugunsten von Straßenkindern und Suchtkranken in Ostafrika. Zum Verkauf stehen Flohmarktartikel, die die Mitglieder des Vereins im vergangenen Jahr gesammelt haben oder die gespendet wurden. „Die Artikel sind so vielseitig wie das Abc“, sagt Göhler, „von A wie Akkustaubsauger bis Z wie Zitronenpresse. Wenn man möchte, kann man sich dort fast einen ganzen Hausstand zusammenkaufen. Rares für kleines Bares sozusagen“.

Buntes Rahmenprogramm an den beiden Flohmarkttagen in Ilsenburg

Der Erlös des Vereins komme Straßenkindern 1:1 zugute, kein Cent gehe verloren. „Wir unterstützen vor Ort die Nothilfe, die Arbeit von Streetworkern, Anlaufstellen für die Kids, Rescue Center, da die Kinder oft unkontrollierter Gewalt ausgeliefert sind, sowie die Wiedereingliederung in die eigene Familie“, so Göhler.

Zum Flohmarkt gehört ein umfangreiches Rahmenprogramm. Vom Auftritt der Tanzschule Kasten, dem Auftritt der Gruppe „DREI-G“ - Livemusik ohne Lärm, dem Elvis-Imitator Monty Bela bis hin zum Alleinunterhalter Ottwin. Außerdem ist an beiden Tagen eine Präsentation von Rassekaninchen zu sehen.

Für das leibliche Wohl der Besucher wird ebenfalls gesorgt.