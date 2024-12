Haushalt 2025 mit Rotstift

Möckern. - Der Stadtrat von Möckern hat in seiner Sitzung am Donnerstag den Haushalt für das Jahr 2025 beschlossen. Sowohl im Ergebnisplan (minus 4,14 Millionen Euro) als auch im Finanzplan (minus 2,06 Millionen Euro) klafft ein Defizit. Der Ausgleich sei nur durch einen Griff in die Rücklage und die Finanzmittel möglich, so Stadtkämmerin Gaby Härtel. Festgelegt wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von fast 2,5 Millionen Euro für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen.

