Heimatverein Burg Verein sorgt sich um Weg zum Bismarckturm

Burg - Ein gewohntes Bild: Bei Veranstaltungen am Bismarckturm herrscht nicht nur Andrang, bislang stehen auch ausreichend Parkplätze am Weg oder direkt auf der Grünfläche des Flämingsportplatzes zur Verfügung, wie beispielsweise zum Osterfest, als Hunderte von Besuchern die Gelegenheit nutzten, dort mit den Kindern Eier zu trudeln, das 27 Meter hohe Bauwerk zu besteigen oder die Ausstellungen auf den verschiedenen Ebenen in Augenschein zu nehmen. Das soll auch in Zukunft möglich sein, wobei die entscheidende Frage noch nicht geklärt ist, auf welchem direkten Weg der Turm erreichbar sein wird.