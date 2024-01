Der Möckeraner Karnevalsklub ist am Sonnabendabend in seine 50. Session gestartet. Unter dem Motto „Hollywood macht Träume wahr – der MKK wird 50 Jahr“ fand die erste Sitzung statt.

Mit Video: Möck, Möck, Möck-Helau: Karneval in Möckern

Das Publikum der MKK-Familienveranstaltung ging von Beginn an gut mit in der Stadthalle Möckern

Möckern. Seinen 50. Geburtstag feiert in dieser fünften Jahreszeit der Möckeraner Karnevalsklub. Mit einer Familienveranstaltung am Sonnabend startete die Narrenparty in der Stadthalle mit über 200 Gästen.

Karneval in Möckern. (Kamera: Stephen Zechendorf, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Ihren ersten großen Auftritt hatten die jüngsten „Ehlesternchen“ unter der Leitung von Sabrina am Sonnabend. Auch beim Kinderkarneval am Sonntagnachmittag konnten die talentierten Tänzerinnen zeigen, was sie schon alles gelernt haben. Stephen Zechendorf

Wandlungsfähig wie eh und je: Auf der Bühne legte das MKK Altweiberballett die Verwandlung von frommen Sister-Act-Nonnen in glamouröse Ladies im 20er-Jahre-Look hin. Da steppte nicht nur der Bär. Stephen Zechendorf

Bei der etwas früher beginnenden Abendveranstaltung konnte Zeremonienmeister Frank Steffen auch die jüngste Tanzgruppe von Trainerin Sabrina Beck präsentieren. Um Nachwuchs müssen sich Möckerns Narren wohl auch in den kommenden 50 Jahren keine Sorgen machen.

Wenn es schon keinen Karnevalsumzug durch die Straßen von Möckern gibt, dann ziehen sich wenigstens die Mitglieder vom Elferrat mitten während der Festsitzung um: Nach der Tombola schien es fast so, als habe der Möckeraner Elferrat mal kurz bei Frau Holle ausgeholfen. Die goldglänzenden Westen und Hüte haben sich die Narren zum 50. Vereinsgeburtstag gegönnt. Stephen Zechendorf

Es ist nicht schlimm, wenn alle in einem Boot sitzen, solange ein Fass Rum an Bord ist. Die MKK-Schlosssänger brachten zum 50. Geburtstag neue Stücke und das Beste aus den vergangenen Sessionen mit. Auf die Melodie von einem Boney-M.-Hit intonierten die Sänger auch „Die Legende vom Karneval“. Stephen Zechendorf

In Rot und Weiß und stets in Bewegung. Die Gardetanzgruppe darf bei den Festsitzungen des MKK nicht fehlen.Die Damen eröffnen die Abendveranstaltungen in der Stadthalle von Möckern traditionsgemäß. Stephen Zechendorf

Wehe, wenn er zum MKK-Büttenfass marschiert: Der „Ausrufer“ Ralf Otto nahm in seiner Büttenrede nicht nur die Politik der Ampelregierung auseinander, sondern feuerte auch scharf auf die Möckeraner Politprominenz. Stephen Zechendorf

Unter dem Motto „Hollywood macht Träume wahr – der MKK wird 50 Jahr“ stand das über dreistündige Programm, das viele neue Tänze und Lieder zu bieten hatte, aber auch Highlights der vergangenen Jahre beinhaltete. So gab es noch einmal „Lord of the Dance“, bei dem sich die Männer- und Damentanzgruppen zu den „MKK-Allstars“ zusammengetan haben. Happy Birthday, MKK!