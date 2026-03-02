weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Stadtrat plant Umbau am Alten Markt - Mehr Schutz ohne Bollwerk

Sicherheit schaffen, ohne das Stadtbild zu verbarrikadieren: Dieser Spagat soll am Alten Markt in Magdeburg gelingen. Ein Konzept soll Lösungen aufzeigen.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 02.03.2026, 12:59
Die Poller-Anlage am Alten Markt in Magdeburg bietet nicht genug Sicherheit.
Die Poller-Anlage am Alten Markt in Magdeburg bietet nicht genug Sicherheit. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Der Alte Markt in Magdeburg soll sicherer werden. Aber ohne - wie beim Weihnachtsmarkt 2025 - einer Festung zu gleichen. Kein einfacher Spagat. Der Stadtrat hat nach kurzer Diskussion dennoch den Weg freigemacht. Was nun passieren soll.