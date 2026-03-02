Fehler bei Leitstelle Notruf 112 im gesamten Harzkreis ausgefallen: Störung in der Nacht sorgt für Alarm

In der Nacht zum Montag, 2. März 2026, ist die Notrufnummer 112 im gesamten Landkreis Harz plötzlich ausgefallen. Was das für Einwohner bedeutet – und wie häufig solche Störungen tatsächlich vorkommen.