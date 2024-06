Die Klinik in Vogelsang wird 125 Jahre alt, FCM-Idol Paule Seguin und Rennfahrer Dominique Schaak gehören unter anderen zu den Gratulanten.

Vogelsang - Was haben Wolfgang „Paule“ Seguin, Udo Beyer und Jürgen Pommerenke gemeinsam? Sie haben als Sportler Großes geleistet und sind alle drei auch Patienten in der Helios-Klinik Vogelsang gewesen. Wenn die Klinik am Wochenende ihr 125-jähriges Bestehen feiert, sind auch prominente Sportler dabei.