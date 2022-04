Heyrothsberge: Bahnübergang an B1 drei Tage voll gesperrt - so müssen Autofahrer ausweichen

Der Bahnübergang an der B1 bei Heyrothsberge wird ab dem 15. Oktober für drei Tage gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Heyrothsberge (vs) - Für drei Tage wird sich die Verkehrssituation an der Bundesstraße 1 weiter zuspitzen: Von Freitag, 15. Oktober, 6 Uhr, bis Montag, 18. Oktober, 17 Uhr, wird der Bahnübergang Heyrothsberge für den Verkehr voll gesperrt. Grund sind Arbeiten der Deutsche Bahn, die den ordnungsgemäßen Betrieb des Bahnübergangs sicherstellen sollen, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises Jerichower Land.