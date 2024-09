Unübersehbar: Seit 30 Jahren verraten riesige Figuren am Straßenrand, wann in Stegelitz das große Erntedankfest gefeiert wird. Am Wochenende lädt der Heimatverein wieder zu Umzug und Party im Festzelt ein.

Stegelitz. - Der Heimatverein Stegelitz lässt seit Jahrzehnten schon keinen Zweifel daran, wann im Ort das Erntedankfest gefeiert wird. Große Strohpuppen an den Ortseingängen verkünden rechtzeitig im Spätsommer den Termin des Festwochenendes. Auch in diesem Jahr ist das so, denn am bevorstehenden Wochenende ist es wieder soweit.

Mehr Strohfiguren als sonst aufgestellt

Dass in diesem Jahr viel mehr Strohfiguren als sonst aufgestellt wurden, hat natürlich einen Grund. Denn bereits zum 30. Mal sind die vom Stegelitzer Heimatverein angefertigten Puppen im Einsatz. „Im Jahr 1995 wurden die ersten Strohpuppen vom Heimatverein zum Erntedankfest aufgestellt“, berichtet Vereinsmitglied Maria Bathge: „Die Idee kam von einer landwirtschaftlichen Zeitschrift und wurde kurzfristig in Strohpuppen umgesetzt.“

In den darauffolgenden Jahren entstanden unter den Händen der kreativen Vereinsmitglieder Tiere und Trecker aus Stroh, danach Kirche, Windmühle und sogar eine Stegelitzer Variante des Brandenburger Tores. „Leider wurden die Schaukelpferde, die auf dem Tor standen, gestohlen“, berichtet Maria Bathge.

So viel Kreativität sorgte in Stegelitz für zunehmende Weitsicht. Die Vereinsmitglieder erfuhren, dass in Gernewitz, einem Ortsteil von Stadtroda, Strohfiguren in einer Meisterschaft aufgebaut wurden: „Hier konnten wir viele Ideen und Tipps mit nach Hause nehmen.“

Strohpuppen werden an Motto angepasst

Die Strohfiguren wurden stets dem jeweiligen Motto des Jahres angepasst: „Afrika, Indianer, Waschfrauen, Mähdrescher, Störche und vieles mehr“, zählt Maria Bathge auf: „Mittlerweile kommen die Ideen aus dem Internet und aus der Vereinsgruppe, die die Strohfiguren vorbereitet.“

Und dann wird genäht, gestrichen, gesägt, gebastelt und geklebt, bevor mit Unterstützung der Technik und Männern im Ort die Strohpuppen aufgebaut werden können. Im Verein ist man stolz auf die Puppen-Tradition: „Mit Unterstützung der Mitglieder und Helfer haben wir über die 30 Jahre sehr schöne Strohpuppen aufgestellt und dafür möchten wir uns bei allen bedanken. Es war immer sehr aufregend, aber alle waren sehr stolz auf ihr Ergebnis“, so Maria Bathge.

Drei Tage volles Programm in Stegelitz

Am bevorstehenden Wochenende lassen die Stegelitzer zum Erntefest dann im wahrsten Sinne des Wortes die Puppen tanzen. Am Freitagabend erfolgt der Auftakt mit einem Fußballspiel unter Flutlicht. Beginn auf dem Sportplatz ist um 19 Uhr. Der Sonnabend, 28. September startet um 10 Uhr mit Festgottesdienst und -umzug. Den ganzen Tag über gibt es Angebote auf dem Dorfplatz.

Abends wird zur Party im Festzelt eingeladen, auch die „Torfstecher“ werden eine Showeinlage bringen (siehe Infokasten). Am Sonntag klingt das Erntefest mit Frühschoppen und Kaffee und Kuchen ab 13 Uhr aus.