Stegelitz - Nein, in Stegelitz haben sie es noch nicht verlernt, das „traditionelle Landleben“. Aufrechterhalten wird das Wissen um alte Bräuche und Fertigkeiten nicht zuletzt in der Heimatstube und der Ausstellung landwirtschaftlicher Gerätschaften. Ebenfalls Tradition sind bekanntlich die Erntedankfeste, die vielerorts auf dem Land begangen werden.

Längst Tradition ist daher auch das Stegelitzer Erntedankfest. Seit über 30 Jahren feiert der Ort im Herbst und konnte sich rühmen, das größte Erntedankfest im Landkreis auszurichten. Wann es wieder soweit ist, verkünden Jahr für Jahr riesige Strohfiguren an den Ortseingängen.

Strohpuppen stellen Jagdszenen am Ortseingang dar

Am vergangenen Sonntag wurden die diesjährigen Figuren an der Bundesstraße 246 aufgestellt. Stets verraten die Puppen dem Durchgangsverkehr auch, worum es bei dem thematischen Fest denn gehen soll. Und so spielen sich seit Kurzem Jagdszenen am Stegelitzer Ortseingang ab: ein riesiger Jäger präsentiert allen aus Richtung Burg kommenden Verkehrsteilnehmern seine Jadgbeute: einen Strohhasen.

Am anderen Ortseingangsschild des Dorfes grüßen seit dem Wochenende zwei überdimensionale Milchkühe, flankiert von nicht minder großgeratenen Milchkannen am Ortseingang. Mehr Strohballen als in anderen Jahren wurden wohl verbaut, schätzt Till Bathge. Der Stegelitzer Landwirtschaftsbetrieb Bathge GbR hat auch in diesem Jahr wieder die gepressten Strohrundlinge fürs kreative Basteln im Großformat bereitgestellt.

Mit Teleskoplader, Eisenstangen zum Fixieren und reichlich Herzblut zauberten die Frauen und Männer des Heimatvereines am Sonntag aus dem Stroh zwar kein Gold, aber doch sehr goldige Figuren. Im Verein weiß man, dass zahlreiche Durchreisende für ein Selfie mit den Figuren stoppen. Kummer wegen Zerstörung der Puppen hatten die Stegelitzer dagegen bislang wenig.

Erntedankfest in Stegelitz: Fußball, Musik, Handwerk und Modenschau

Vom Freitag, 29. September, bis Sonntag, 1. Oktober, dauert das Erntedankfest. Am Freitagabend ist der Anpfiff zum Flutlichtspiel beim SSV Stegelitz zugleich das Startsignal zum Feiern. Den Segen von oben fürs Fest gibt es am Sonnabendmorgen um 10 Uhr in der Dorfkirche, wenn auch der namensgebende Dank für eine gute Ernte ausgesprochen werden soll.

Nach dem Umzug samt Erntekrone durch das Dorf spiegelt sich das Landleben dann auch auf dem Dorfanger wider. Hier wird allerlei alte Handwerkskunst gezeigt. Der Heimatverein Stegelitz hat schon mal die Utensilien zum Buttern bereitgestellt und wird vorführen, wie aus Milch der Brotaufstrich entsteht. Angekündigt hat sich auch Hans-Georg Tietze, der allen Interessierten das Seilern näher bringen wird.

Besonders hebt Vereinsmitglied Maria Bathge die Modenschau des Kidsclub im Heimatverein hervor, sie findet um 15 Uhr im Festzelt statt. Saxofonmusik gibt es am Sonnabend live, am Abend folgen tanzbare Klänge vom DJ. Nicht fehlen werden dann die „Stegelitzer Torfstecher“ mit ihrem traditionell turbulent-spaßigen Programm. Mit einem Frühschoppen und Kaffee und Kuchen ab Mittag klingt das Erntedankfest am Sonntag aus.