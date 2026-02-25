Die Ihle ist in Burg über das Ufer getreten. Im Bereich der Kolkwiesen ist das Hochwasser gut sichtbar. Was das für die Wege und Fußgänger sowie Radfahrer bedeutet.

Hochwasser in Burg: Die Ihle tritt über das Ufer - Warnung an Spaziergänger und Fahrradfahrer

Die Ihle ist in Burg in einigen Bereich über das Ufer getreten.

Burg - Der Wasserstand der Ihle ist in diesen Tagen besonders hoch. So hoch, dass der Fluss an manchen Bereich in Burg über das Ufer getreten ist.

Oft gelesen: Kampf um das Ihle-Wehr - die Stadtverwaltung Burg setzt sich für den Erhalt der Anlage ein.

Betroffen ist ein Abschnitt an den Kolkwiesen. Hier musste der Bereich entlang des Flussverlaufs in Höhe der ehemaligen Badeanstalt bis zur Bundesstraße 1 gesperrt werden. Eine vorrübergehende Maßnahme, um Fußgänger und Radfahrer zu schützen, die hier unterwegs sind, wie die Stadtverwaltung informiert.

In Höhe der Kolkwiesen ist die Ihle in Burg über das Ufer getreten. Foto: Marco Papritz

Alternativen Routen sind eingerichtet worden. Allerdings hat sich die Lage mittlerweile entspannt, der Pegel ist wieder etwas zurückgegangen.