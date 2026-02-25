In Lichterfelde (Kreis Stendal) läuft seit Dienstag (24. Februar 2026) ein großer Polizeieinsatz. Auch die Feuerwehr war in der Nacht zu Mittwoch stundenlang vor Ort. Es geht um eine große Menge Drogen. Erst vor einem halben Jahr flog in dem Dorf eine illegale Cannabis-Farm auf.

Illegale Cannabis-Farm im Kreis Stendal entdeckt: Was bisher über den Polizei-Großeinsatz im Altmark-Dorf Lichterfelde bekannt ist

Am Dienstag und Mittwoch sicherte die Stendaler Polizei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften Beweismittel aus dem Haus in Lichterfelde.

Lichterfelde (Kreis Stendal) - Ein großer Einsatz der Polizei läuft seit Dienstag in Lichterfelde. Gerüchten zufolge soll in einem leerstehenden Wohnblock eine Cannabis-Plantage entdeckt worden sein - zum zweiten Mal binnen eines Jahres. Zu den Hintergründen der Ermittlungen hält sich die Polizei bedeckt. Doch die Gerüchteküche in dem kleinen Wischedorf brodelt.