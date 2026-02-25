Dieses Fototrätsel zeigt eine Genthiner Straße aus dem Jahr 1902. Wer erkennt den Ort, erinnert sich an frühere Zeiten oder entdeckt vertraute Details? Die Volksstimme lädt erneut zum Miträtseln ein.

Heimatfotorätsel fünf: Um welche Straße handelt es sich diesmal?

Genthin - Ein Blick in die Vergangenheit, der zum genauen Hinsehen einlädt: Mit dem aktuellen Heimatfotorätsel setzt die Volksstimme ihre beliebte Serie historischer Bilder fort. Auch diesmal sind die Leserinnen und Leser gefragt, bekannte Details zu entdecken, Straßenzüge wiederzuerkennen und Erinnerungen an frühere Zeiten aufleben zu lassen.

Im Mittelpunkt steht diesmal eine Straße in Genthin, festgehalten auf einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1902. Der Straßenverlauf, die Bebauung und kleine Details erzählen von einer Zeit, in der das Stadtbild noch ein anderes war.

So können Leserinnen und Leser mitmachen

Interessierte können bis Donnerstag, 26. Februar, ihre Lösungsvorschläge und persönliche Erinnerungen per E-Mail an Redaktion.Genthin@Volksstimme.de zusenden oder am Donnerstag in der Zeit von 13 bis 14 Uhr unter der 03933 873422 in der Redaktion anrufen

Persönliche Geschichten aus Genthin

Dass das Heimatfotorätsel weit mehr ist als nur ein Ratespiel, haben die bisherigen Ausgaben eindrucksvoll gezeigt. Zu den vergangenen Rätseln gehörten unter anderem die große Schulstraße, die Grundschule Stadtmitte, die Berliner Chaussee.

Im letzten Rätsel ging es um die Bahnhofsstraße mit Blick zur Brandenburger Straße. Auch hier gab es wieder zahlreiche einsendungen mit richtigen Antowrten und vielen Erinnerungen, die bei einigen Lesern bis in die Schulzeit zurück reichten.