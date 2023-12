Aktuell scheint das Hochwasser der Elbe im Jerichower Land kontrollierbar. Das Pretziener Wehr wird am 28. Dezember gezogen. Der Scheitelpunkt des Elbehochwassers wird am 29. Dezember im Jerichower Land erwartet.

Hochwasser an der Elbe: Die Überflutungsgebiete wie hier bei Schartau sind gefüllt, derzeit ist die Lage aber nicht besorgniserregend.

Burg. - Zu einer Krisensitzung zum Elbhochwasser hat der Landkreis am 27. Dezember unter anderem die beiden für das Jerichower Land zuständigen Flussbereichsleiter des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW), den Kreisbrandmeister, Vertreter des Katastrophenschutzes und die Bürgermeister an einen Tisch gebeten. Was kam heraus?