Erster Transporter unterwegs Hohe Spendenbereitschaft für Ukrainehilfe der Gemeinde Biederitz

So groß sind die Solidarität mit der Ukraine und die Hilfsbereitschaft in der Gemeinde Biederitz: Bereits am Freitag konnte der erste Transport mit Sachspenden starten. Rund 20 Unterkunftsmöglichkeiten für Flüchtlinge wurden ebenfalls bereits gemeldet.