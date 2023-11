Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Wasserstraßenkreuz Magdeburg wird Kritik an der größten Kanalbrücke Europas laut. Die Nutzung ist tendenziell rückläufig.

Ein Binnenschiff überquert das Wasserstraßenkreuz Magdeburg. Der Mittellandkanal führt an dieser Stelle in einer Trogbrücke über die Elbe. Sie ist mit einer Länge von 918 Metern die größte Kanalbrücke Europas.

Hohenwarthe/Magdeburg - Dass das öffentliche Interesse an dem Magdeburger Wasserstraßenkreuz nach wie vor groß ist, hatte die Teilnahme von rund 1300 Bürgern am Tag der offenen Tür am Samstag, 14. Oktober, gezeigt. Neben einer Führung durch das Bauwerk gab es auf dem Mittellandkanal einen Pendelverkehr von der Schleuse Rothensee zur Kanalbrücke über der Elbe bis zur Doppelschleuse Hohenwarthe.