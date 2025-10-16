An Amtsgerichten, wie sie in Burg und Zerbst zu finden sind, sollen bald deutlich mehr Prozesse stattfinden als bisher. Warum das so ist und warum Anwälte das gar nicht gut finden.

Höhere Streitwerte und mehr Prozesse an Amtsgerichten: Warum Anwälte Kritik an den Motiven für die Reform üben

Blick auf das Amtsgericht in Burg, das in der Alten Kaserne zu finden ist.

Burg. - Mehr Prozesse und damit auch mehr Personen, die sich vor Gericht selber vertreten können: Heißt das, Anwälte müssen künftig um Aufträge bangen? Was kommt jetzt auf deutsche Amtsgerichte zu? Und was sagt das Justizministerium in Sachsen-Anhalt dazu?