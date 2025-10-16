Justizministerium will Reform ab 2026 Höhere Streitwerte und mehr Prozesse an Amtsgerichten: Warum Anwälte Kritik an den Motiven für die Reform üben
An Amtsgerichten, wie sie in Burg und Zerbst zu finden sind, sollen bald deutlich mehr Prozesse stattfinden als bisher. Warum das so ist und warum Anwälte das gar nicht gut finden.
16.10.2025, 07:03
Burg. - Mehr Prozesse und damit auch mehr Personen, die sich vor Gericht selber vertreten können: Heißt das, Anwälte müssen künftig um Aufträge bangen? Was kommt jetzt auf deutsche Amtsgerichte zu? Und was sagt das Justizministerium in Sachsen-Anhalt dazu?