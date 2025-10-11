Am 15. November 2025 verwandelt der Komponist Sven Helbig gemeinsam mit dem mondëna quartet und der Theremin-Virtuosin Carolina Eyck das Kulturzentrum Rathenow in einen Ort grenzenloser Klangwelten.

Rathenow - Einen besonderen Konzertabend gibt es am Sonnabend, 15. November im Kulturzentrum Rathenow: Sven Helbig präsentiert ab 19.30 Uhr sein „Schöne Töne-Special“ gemeinsam mit dem innovativen mondëna quartet.

Die vier Musiker setzen klassische Streichinstrumente in völlig neuen Kontext und schaffen einen genreübergreifenden Klangteppich zwischen Crossover, Ambient und Modern Classic.

Ungewöhnliche musikalische Mischung

Als besonderes Highlight ist die international gefeierte Theremin-Virtuosin Carolina Eyck zu Gast, die mit ihrer preisgekrönten Spieltechnik das seltene Instrument auf einzigartige Weise zum Leben erweckt.

Denn das Thermin ist das einzige verbreitete Musikinstrument, das berührungslos gespielt wird und dabei direkt Töne erzeugt. Bekannt ist es für seine schwebenden hohen Töne. Zu hören etwa beim Beach-Boys-Klassiker „Good Vibrations“ oder im Intro der Serie „Inspector Barnaby“.

Carolina Eyck ist die wohl bekannteste und renommierteste Theremin-Virtouosin in Deutschland. Mit den Aufnahmen „Elegies for Theremin & Voice“ und „Thetis 2086“, begeistert sie weltweit.

Versprochen wird ein Abend voller Innovation, emotionaler Tiefe und musikalischer Entdeckungen – mit After Lounge in der Kulturkantine im Anschluss. Mehr Infos und Tickets für den Abend gibt es auf der Internetseite des Kulturzentrums in Rathenow.