In den Magdeburger Clubs wird von Freitag bis Sonntag ein vielfältiges Programm geboten. Hier Ideen zum Ausgehen und Tanzen.

Magdeburg - Magdeburger Clubs bieten auch am Wochenende vom 17. bis 19. Oktober ein umfangreiches Programm. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite. Und auch für den Samstag gibt es weitere Ideen zum Ausgehen. Außerdem finden sich auf einer eigenen Seite die Veranstaltungshinweise für Sonntag auf einer eigenen Seite.

Boys’n’Beats: Pop, House, Black, EDM und mehr stehen am 17.10. ab 23 Uhr auf der Playlist von DJ Renergy im Boys'n'Beats, dem Club für Lesben und Schwule in der Liebknechtstraße 89. Für den 18.10. sorgt ab 23 Uhr Luca MahoNe für "Luca in the Mix".

Buttergasse: DJ Pint legt zum "Black Friday" am 17.10. ab 23 Uhr in der Buttergasse am Alten Markt 13 Black, Hip Hop und Deutsch Rap auf. Bis 24 Uhr ist der Eintritt frei. DJ benDMA bringt Schlagerhits am 18.10. ab 23 Uhr ins Clubgewölbe.

Down Town Club: Im Breiten Weg 227 legt am 17.10. ab 23 Uhr Florence zu "Yolo - die 2010er Party" auf. Halbsteiv steht dann am 18.10. ab 23 Uhr mit 90ern und 2000ern an den Reglern.

Geheimclub: In der Münchenhofstraße 37 steigt am 17.10. ab 23 Uhr die Party unter dem Titel "Unity Echoes 2" mit High-Tech, DnB, Breakcore, Footwork, Tekno und Gabba. Am 18.10. heißt es ab 23 Uhr wieder "Never Stop" - dieses Mal mit Lecat, Frank Heise, Rasch und Ragi.

Prinzzclub: Black, House , Charts, Urban sowie 90ies und 2000s legt DJ Diazz zur "Student Night" im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a am 17.10. ab 23 Uhr auf. Studenten und Azubis haben bis 24 Uhr freien Eintritt. Die "Ukrainian Party" mit Danny Rockin steigt am 18.10. ab 23 Uhr.

Festung Mark: Die große 80er-Jahre-Party steht für die Festung Mark im Hohepfortewall am 18.10. ab 21 Uhr im Kalender. Neben dem Mainfloor gibt es auch einen Synthy Floor und einen Schlager Floor.

Idol: Die "Ü30-Party" beginnt am 18.10. um 21 Uhr im Idol im Rennebogen 177.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8 bricht am 18.10. um 22 Uhr die Nacht unter dem Titel "Wildest Dreams".

Flowerpower: Im „Flowerpower“ legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.