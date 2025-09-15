Bunte Sitzkissen und Blumenkübel, Straßenfeste: Ideen gab es schon viele für die Schartauer Straße in Burg. Ein Volksstimme-Leser bringt einen völlig neuen Gedanken: ein Walk of Fame auf der Shoppingmeile. Ist das machbar?

Idee für die Einkaufsstraße: Ein Walk of Fame für Burg?

Wie so ein Walk of Fame in Burg aussehen könnte, zeigt diese Bildmontage: Ehrenkachel Wolfgang "Paule" Seguin auf der Schartauer Straße.

Burg - Die Stadt Burg hat einige Persönlichkeiten hervorgebracht, deren Namen man kennt: Brigitte Reimann, Heinz Meynhardt, Carl von Clausewitz und natürlich auch Wolfgang Paule Seguin – um nur eine Auswahl zu nennen. Letzterer wird demnächst 80 Jahre alt. „Ein echter Burger Jung. Zeit, ihn und die vielen anderen Burger Größen unkompliziert zu ehren“, findet Volksstimme-Leser Karl-Heinz Seeger.