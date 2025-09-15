Vor zehn Jahren gegründet MVB-Fahrgastbeirat ist eine Stimme für ÖPNV-Nutzer in Magdeburg
Seit zehn Jahren gibt es in Magdeburg bei den MVB einen Fahrgastbeirat. Was kann und will das Gremium leisten, welche Erfolge hat es und was steht noch auf der Liste?
15.09.2025, 06:30
Magdeburg. - Seit nunmehr zehn Jahren gibt es in Magdeburg den Fahrgastbeirat der MVB. Ein Gremium, das sich als Bindeglied zwischen den Fahrgästen und dem Nahverkehrsunternehmen versteht – ein Ehrenamt, das Engagement, Geduld und Sachverstand erfordert. Was bisher erreicht wurde - und welche Wünsche es noch gibt.