Seit zehn Jahren gibt es in Magdeburg bei den MVB einen Fahrgastbeirat. Was kann und will das Gremium leisten, welche Erfolge hat es und was steht noch auf der Liste?

MVB-Fahrgastbeirat ist eine Stimme für ÖPNV-Nutzer in Magdeburg

Ausflug des Fahrgastbeirats der MVB in die Hauptwerkstatt in der Herrenkrugstaße in Magdeburg-Brückfeld.

Magdeburg. - Seit nunmehr zehn Jahren gibt es in Magdeburg den Fahrgastbeirat der MVB. Ein Gremium, das sich als Bindeglied zwischen den Fahrgästen und dem Nahverkehrsunternehmen versteht – ein Ehrenamt, das Engagement, Geduld und Sachverstand erfordert. Was bisher erreicht wurde - und welche Wünsche es noch gibt.