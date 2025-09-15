Das Bodenschätzungsmuseum soll auf dem Traditionshof neu entstehen und künftig mit dem Heimatmuseum Synergien bilden – rechtzeitig zum Ortsjubiläum.

Eickendorf: Nach Einwand der Denkmalschutzbehörde sollen zwei Museen zusammenkommen

Der Eickendorfer Traditionshof bleibt das neue Zuhause für das Bodenschätzungsmuseum, doch die Pläne haben sich nun etwas verändert.

Eickendorf. - Das Bodenschätzungsmuseum steht vor einem Neustart. Seit Februar sind die Türen geschlossen, die Exponate eingelagert. Ursprünglich sollte ein Neubau in Modulbauweise am Traditionshof entstehen. Genauer gesagt handelte es sich dabei um die Stirnseite der Remise, der großen Scheune auf der linken Seite.