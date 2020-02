Die Gewerkschaft IG Metall ruft 700 Beschäftigte der Burger Küchenmöbel am Mittwoch zum Warnstreik für mehr Geld auf.

Burg (vs) l IG Metall hat am Mittwoch, 5. Februar, zum Warnstreik bei der Burger Küchenmöbel GmbH aufgerufen. Das teilt die Gewerkschaft mit. In der Zeit von 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr sollen demnach etwa 700 Beschäftigte der Firma am Standort in der Martin-Luther-Straße 3 die Arbeit niederlegen.

IG Metall fordert für die Beschäftigten eine Anerkennung der Flächentarifverträge und die stufenweise Einführung der Tariflöhne und Gehälter. Diese lägen derzeit etwa 17 Prozent unter dem Niveau des Flächentarifvertrages.

Am Freitag, 7. Februar, wird zum dritten Mal darüber verhandelt.