Das Ihle-Wehr an der Bundesstraße 1 (Wasserstraße) soll zurückgebaut werden. Die Kritik an dem Vorhaben wird immer lauter. Wie die Stadt und der Stadtrat darauf reagieren wollen.

Ihle-Wehr an Burger Bundesstraße 1 soll beseitigt werden: Kritik an den Plänen nimmt zu

Burg. - Der vom Land geplante Rückbau des so genannten Killmey-Wehres in der Ihle unweit der Wasserstraße in Burg sorgt jetzt nicht nur für Kritik von der Stadtverwaltung und dem Stadtrat, sondern auch von Einwohnern. Das Vorhaben, das der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) in Kürze umsetzen will, schade dem Wasserhaushalt des Flusses und auch den Gebäuden in der Stadt. Das Bauwerk sei mit Bedacht errichtet worden und erfülle auch bei Hochwasser einen wichtigen Zweck. Ein Rückbau sei deshalb nicht nachvollziehbar.