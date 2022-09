Neue Eigenheime - Kleingärten müssen weichen für künftiges Wohngebiet in Burg 

Ein privater Investor will im Osten von Burg ein neues Wohngebiet schaffen.

An der Grabower Landstraße soll ein neues Wohngebiet entstehen. Ein privater Investor plant auf eigene Kosten. Voraussetzung dafür ist ein Bebauungsplan.

Burg - In Burg soll der Mangel an Bauflächen für den privaten Wohnungsbau in Form von Einfamilien- oder Doppelhäusern beseitigt werden.