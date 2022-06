In Biederitz treten unechte Spechte gegen echte Fassadenklopfer an

Mit blechernen Abbildern der echten Tiere geht die Gemeinde Biederitz jetzt gegen Fassadenklopfer in Form von Spechten an der Grundschule in Biederitz vor.

Biederitz - Spechte seien ein echtes Problem für die Fassaden der Grundschule Biederitz, erklärte der Biederitzer Bauamtsleiter Christian Karius. Die Vögel würden sich an die Fassaden setzen und Löcher hinein klopfen. Denn das Klopfen an der gedämmten Fassade klingt so ähnlich wie an einem Hohlraum am Baum. Also denken die Spechte womöglich, sie könnten hier ihr Nest bauen. Oder vielleicht auch, dass sich hinter der Fassade Futter verbirgt.