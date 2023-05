Am 21. Juni ist Sommer anfang. Das bedeutet seit 2013 ein kostenloses Musikfestival in Burg. Auch in diesem Jahr.

Tanz am Soziokulturellen Zentrum in Burg gehörte zur Fête im vergangenen Jahr.

Burg - In diesem Jahr feiert die Fête de la Musique ihr 20-jähriges Jubiläum in Sachsen-Anhalt und wird – weltweit einzigartig – von einemNetzwerk aus verschiedenen Städten in Kooperation mit dem Institut français Sachsen-Anhalt ausgerichtet, das in diesem Jahr ebenfalls auf sein 20-jähriges Bestehen zurückblicken kann.