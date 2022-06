In Burg, Möser, Biederitz und Gommern startet im Mai die große Zählaktion

Am Verwaltungsgebäude des ehemaligen Schlachthofes an der Blumenthaler Straße in Burg schraubt Bürgermeister Philipp Stark die letzte Schraube des Zensus-Hinweisschildes in die Mauer. René Teßmann und Doreen Wichmann sind die ersten Mieter im denkmalgeschützten Haus.

Foto: Mario Kraus