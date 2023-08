700 Euro hat der Gartenclub des Roland-Gymnasiums im Wettbewerb „Eure Vision – unsere Aktion“ von Volksstimme und PSD-Bank gewonnen. Was steckt dahinter?

In Burg sollen alle Obst an der Straße pflücken können

Burg - Für den Wettbewerb „Eure Vision – unsere Aktion“ waren Volksstimme und PSD-Bank auf der Suche nach kreativen und lehrreichen Schulprojekten. In Burg wurden sie fündig. 700 Euro gab es für den Gartenclub des Roland-Gymnasiums. Worum geht es im Projekt „Essbare Schule“?

Fünf Siebtklässler sind fleißig am Schippen, als die Volksstimme zum Termin im Schulgarten vorbeischaut. Samuel Arnold, Gideon Engel, Casimir von Eichborn, Lenny Scheffel und Florian Senz sind gerade dabei einen Graben anzulegen.

Wasser soll nicht einfach in den Kanal

Er soll das Wasser aus der Regenrinne ableiten. „So fließt es nicht in den Abwasserkanal, sondern wir können unsere Bäume und Pflanzen damit wässern“, erklären sie. Eine der Aufgaben des Gartenclubs, zu dem sie gehören, ist es, den Schulgarten in Schuss zu halten und für ausreichend Bewässerung zu sorgen.

Doch das ist nicht das Projekt, wofür es den Preis gab. „Die Idee ist es, ein Stückchen autark zu sein“, erklärt der gerade hinzugestoßene Lehrer Ralf Sieber. Im Projekt „Essbare Schule“ gehe es darum, dass nicht Bäume und Sträucher gepflanzt werden, die nur schön aussehen, sondern auch einen Nutzen haben.

Alte Sorten stammenaus dem Mittelalter

„Seit fast fünf Jahren veredeln wir Bäume“, erzählt Sieber. Dabei werden ein einjähriger Baum als Unterlage und der einjährige Trieb einer edlen Obstsorte zusammengebracht. So sind in den vergangenen Jahren schon 400 Bäume entstanden, beispielsweise Pflaume, Birne, Apfel und Kirsche. „Dabei werden vor allem alte Obstsorten kultiviert, die teilweise bis ins 13. Jahrhundert zurückgehen“, so Sieber.

Dabei arbeite das Roland-Gymnasium eng mit Schloss Hundisburg zusammen. In dessen Barockgarten ist eine beeindruckende Sammlung historischer Obstsorten angelegt, die bei den Äpfeln bis ins Mittelalter, bei den Birnen bis in die Renaissance zurückreicht.

Vorbild ist in Rheinland-Pfalz

Das Projekt „Essbare Schule“ ist angelehnt an die „Essbare Stadt“ im rheinland-pfälzischen Andernach. Die Stadt Andernach möchte ihre Grünflächen langfristig als grüne und nachhaltige Stadt lebendig und vielgestaltig entwickeln. „Dabei stehen vor allem Aspekte der Nachhaltigkeit, der Biodiversität und der urbanen Landwirtschaft im Mittelpunkt“, heißt es auf der städtischen Internetseite.

Neben der attraktiven Gestaltung der Grünflächen der Stadt sollen diese gleichzeitig im Sinne einer Multifunktionalität ökologische, ökonomische und auch ästhetische Funktionen gleichermaßen unterstützen. Erklärtes Ziel der Umgestaltungen ist es, zukünftig die städtischen Grünflächen der Stadt wieder erlebbarer zu machen. Hierbei soll das städtische Grün nicht nur für die Augen, sondern auch durch Duft und Geschmack erlebbar gestaltet werden.

Das heißt, dass das Obst in der Grünanlage gepflückt werden darf. Und so gehen die Ideen von Ralf Sieber und dem Gartenclub über das Schulgelände hinaus in die Stadt.

So gibt es bereits eine Zusammenarbeit mit Kindergärten der AWO. Dort sollen statt Hecken Johannisbeersträucher gepflanzt werden. Aber warum nicht auch Bäume in der Stadt pflanzen?

Stadt zeigt sich offender Idee gegenüber

Die Stadt zeigte sich der Idee gegenüber aufgeschlossen, mit Einschränkungen. „Grundsätzlich ist das eine Superidee, bloß leider nicht für unsere Kindergärten und Grundschulen“, so Stadtsprecher Felix Malter.

Es gebe schon jetzt Beschwerden über Obstfall und damit verbundene Wespenbesuche. Daher sei die Stadt eher zurückhaltend, wenn es um Pflanzungen in Kitas und Grundschulen geht. Die vorhandenen Schulgärten würden durch die Schulen genutzt.

„In öffentlichen Bereichen sind solche Maßnahmen durchaus denkbar und auch anzustreben“, fügte er hinzu. Es müsse aber bedacht werden, dass Abstand zu Straßen, Gehwegen und Nachbargrundstücken, eben wegen der Wespenbesuche gewahrt werden muss.

Heckenpflanzungen könnten durchaus auch näher an Straßen und Gehwegen platziert werden. Bei Bauvorhaben soll auf jeden Fall geprüft werden, ob solche Pflanzungen und auch Blühwiesen möglich sind. „Die Umsetzung in Andernach ist für uns spannend und wird bei zukünftigen Vorhaben als Beispiel berücksichtigt werden“, kündigte er an.

„Im Sinne der nachhaltigen Entwicklung der Stadt sind Beispiele wie Andernach für uns ein tolles Vorbild. Mit dem Nachbarschaftsgarten an der Ecke Grabower Landstraße/ Wasserstraße haben wir vor kurzem gemeinsam mit den Berufsbildenden Schulen eine ähnliche Idee umgesetzt und hoffen in Zukunft vergleichbare Projekte anschieben zu können“, so Bürgermeister Philipp Stark (parteilos).