In Lostau geht es am Wochenede hoch her. Ein Turnier für Reitsportler und Kutschenfahrer lockt viele Pferdefreunde in den Ort. Was es für Familien zu erleben gibt.

In Lostau findet am Wochenende ein großes Turnier für Reiter und Kutschenfahrer statt.

Lostau. - Freunde des Pferde- und Kutschensports aufgepasst: Nach einer Pause im vergangenen Jahr findet am 19. und 20. Juli wieder das traditionelle Reit- und Fahrturnier in Lostau statt. Hunderte Wettbewerbsteilnehmer werden die kleine Ortschaft in der Gemeinde Möser in Beschlag nehmen und zu einem kleinen Mekka des Reitsports machen. Im Gespräch mit der Volksstimme erzählt Organisatorin Anika Fehse, worauf sich Besucherinnen und Besucher freuen können.

Reit- und Fahrturnier in der Gemeinde Möser

„Wir haben ein Reit- und Fahrturnier geplant mit Prüfungen im Dressur-Reiten für Kinder und Jugendliche und auch Spring-Reiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene“, berichtet Fehse, Vereinsvorsitzende des Lostauer Reit- und Fahrvereins „von Bredow“, der das Turnier auf die Beine gestellt hat.

Zudem gibt es einen Wettbewerb für ein- und zweispännige Kutschen, bei dem Jugendliche und Erwachsene antreten werden. „Zudem gibt es Dressurprüfungen und Prüfungen im Gelände mit Hindernissen und Hindernisfahren bei uns auf dem Springplatz.“ Die Geländestrecke befindet sich rund um die Alte Elbe und hat eine Länge von ungefähr drei Kilometern.

Diese muss in einer bestimmten Zeit gemeistert werden, wie die Vereinsvorsitzende erklärt. Die Strecke führt auch am Reitplatz, der zwischen Deich und Lostaus Altem Dorf gelegen ist, vorbei. Hier werden fest installierte Hindernisse aufgestellt, die von den Wettbewerbsteilnehmern schnellstmöglich gemeistert werden sollen.

Großer Andrang auf Reitplatz: Mehr als 250 Sportler werden erwartet

„Wir erwarten in diesem Jahr rund 250 Starter für die Spring-Wettbewerbe und etwa 25 Gespanne bei dem Fahrturnier.“ Die meisten der teilnehmenden Sportler würden aus Sachsen-Anhalt, aber auch aus Brandenburg und Niedersachsen nach Lostau pilgern.

Damit gehört das Turnier im Ort von der Größe her „zum guten Mittelfeld“, schätzt die Vereinsvorsitzende. „Gemeinsam mit Wahlitz sind wir die einzigen im Jerichower Land, die auch das Geländefahren anbieten“, hebt Fehse hervor.

Auch Vereinsmitglieder aus Lostau werden an den Wettbewerben teilnehmen. „Wir haben bei den Kutschen zwei Starter und zwei unserer Kinder werden beim Dressur-Reiten an den Start gehen“, so Fehse über die Lostauer Beteiligung am Heimturnier. Rund 32 Mitglieder zählt der Verein in Lostau, der im Jahr 1927 gegründet wurde, derzeit.

Reitverein in Lostau im Jerichower Land

Dass sich sportlicher Erfolg auch finanziell lohnen wird, zeigen die Preisgelder, die ausgeschüttet werden. So erhalten die Sieger in manchen Wettbewerben bis zu 350 Euro. „Die Prüfungen sind alle mit Preisgeldern und Ehrenpreisen ausgeschrieben, wo wir auch sehr dankbar sind, dass wir immer Sponsoren dafür finden“.

„Normalerweise findet das Turnier regelmäßig statt, nur im letzten Jahr haben wir uns aus organisatorischen Gründen pausieren müssen“, erklärt Anika Fehse das Ausfallen des Turniers im vergangen Jahr. Die Veranstaltung finde immer sehr viel anklang ind er Region, weiß sie zu berichten.

„Wir sind immer wieder begeistert, wie viele Lostauer und Besucher aus den Nachbarorten es auf den Reitplatz zieht.“ Besonders der Nachmittag, an dem die Geländeprüfungen stattfinden, seien immer sehr voll.

Programm für ganze Familie am Wochenende

Auch für die kleinen Gäste wird es in diesem Jahr wieder einiges zu erleben geben. „Für die Kinder machen wir ein bisschen Programm. Es wird eine Hüpfburg und eine Spielstraße geben. Es gibt also für die ganze Familie ein kleines buntes Programm.“

Für das leibliche Wohl mit Essen und Getränke sorgt das Bürgerhaus aus Hohenwarthe. „Wir haben auch einen Pizza-Wagen vor Ort, Eis und Crêpes wird es geben und unsere Vereinsmitglieder werden auch Kaffe und Kuchen verkaufen“, beschreibt Anika Fehse.

Die Eintrittspreise für das Wochenende möchte der Verein gering halten. „Für Erwachsene nehmen wir ein bis zwei Euro Eintritt. Kinder können kostenlos vorbeikommen“, so Fehse. Das eingenommene Geld soll der Vereinsarbeit zugute kommen. „Wir mussten jetzt viel investieren. Unter anderem unsere Versorgungsgebäude und Kampfrichterturm streichen und malern." Es gebe immer etwas zu tun