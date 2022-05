Sechstklässler verwirklichen ihr eigenes Filmprojekt In Gommern stehen Schüler mit Schauspieler Oliver Ewy vor der Kamera

Mal nicht die Schulbank drücken, aber trotzdem ganz viel lernen. So gestaltete sich die Schulwoche für die Sechstklässler an der Sekundarschule „Fritz Heicke“ in Gommern. Gemeinsam mit Schauspieler Oliver Ewy drehten sie einen Film.