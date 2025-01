Das Finanzloch der Gemeinde Biederitz macht Investitionen in den Ortschaften fast unmöglich. Was lässt sich dennoch realisieren? Nachgefragt beim Ortsbürgermeister.

Innovative Lösungen in Zeiten leerer Kassen

Viel Eigeninitiative in Woltersdorf

Woltersdorf. - Welche Herausforderungen stehen in diesem Jahr bevor? Welche Höhepunkte lassen schon Vorfreude zu? Und welche Vorhaben gilt es in den nächsten Monaten zu realisieren? Um die Beantwortung der drei Fragen wurden alle Ortsbürgermeister der Gemeinde Biederitz gebeten. Heute: Thomas Lammich, Ortsbürgermeister in Woltersdorf.