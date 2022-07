Investitionen, Protest und Jubiläum: Das war 2021 in der Gemeinde Biederitz los

So vieles war los in der Gemeinde Biederitz im Jahr 2021. Nicht alles hat hier Platz.

Biederitz - In Biederitz konnte in diesem Jahr Richtfest für das neue alte Rathaus gefeiert werden. Denn an das alte Rathaus wird zurzeit angebaut. Und das ältere Gebäude wird saniert. Die Verwaltung soll 2022 hierher in die Magdeburger Straße 38 umziehen. Ebenso die Schiedsstelle, das Büro des Förderkreises Biederitzer Kantorei und die Regionalbereichsbeamten der Gemeinde. Sie alle sollen im neuen alten Rathaus und im Anbau ihren Platz finden.