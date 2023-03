Am Freitag erscheint mit „Kopf stehen“ die neue Single von Janika Roloff aus Gommern. Bewusst hat sie sich dieses Mal für eine Ballade entschieden. Was die Gründe sind.

Gommern - Worum Kopf und Herz in Beziehungen manchmal ringen, darüber singt Janika Roloff in ihrer neuen Single „Kopf stehen“, die am Freitag erscheint. „Im Leben läuft nie alles perfekt, und genau das will ich auch mit meinen Liedern ausdrücken.“