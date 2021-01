Auf der Bundesstraße 1 bei Gerwisch sind am Montagmorgen zwei Pkw zusammengestoßen.

Biederitz (vs) l Am Montagmorgen ist es auf der Bundesstraße 1 bei Gerwisch zu einem Zusammenstoß von zwei Pkw gekommen. Laut Polizeiangaben wollte ein Mazda-Fahrer, der aus Richtung Gerwisch kam, auf der B1 links auf das Tankstellengelände einbiegen. Dabei schätzte er augenscheinlich die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden BMW falsch ein, so dass die beiden Fahrzeuge in der Folge zusammenstießen.

Die Fahrerin des BMW wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Beide Pkw waren schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenprall war der Airbag ihres Wagens ausgelöst worden.

Laut Polizei kam es während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zu leichten Verkehrsbehinderungen.